My Hero Academia School Briefs, la serie spin-off continua: annunciata la 6° light novel

La casa editrice giapponese Shueisha ha confermato la data di uscita di una nuova light novel di My Hero Academia, intitolata My Hero Academia: Takahide Hakusho Sakura. Il nuovo romanzo leggero, in uscita a ottobre in Giappone, farà parte della serie "School Briefs" di Anri Yoshi e Kohei Horikoshi, e approfondirà il rapporto tra gli studenti della 1-A.

My Hero Academia: Takahide Hakusho Sakura, traducibile come My Hero Academia School Briefs: Cherry Blossom, sarà il nuovo Volume della serie spin-off "School Briefs", avviata nel febbraio del 2017 e attualmente in corso con 5 Volumi all'attivo, di cui l'ultimo pubblicato nel settembre del 2020.

Il sesto Volume debutterà il 4 ottobre 2021 in Giappone, e secondo i primi dettagli condivisi dal sito ufficiale di Shueisha includerà dei capitoli speciali ambientati durante San Valentino e le vacanze primaverili. Inoltre, sarà anche incluso un episodio collegato all'arco narrativo My Villain Academia, con protagonisti Shigaraki e compagni. Nel complesso, dunque, si tratta per lo più di capitoli ritraenti la vita di tutti i giorni di eroi e villain, perfetto per gli amanti del genere slice of life.

In attesa dell'uscita di questa nuova light novel, vi ricordiamo che il manga di My Hero Academia è attualmente in corso, e che il capitolo 324 sarà pubblicato domenica 29 agosto su MangaPlus.