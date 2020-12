My Hero Academia: Tamaki veste casual in questo cosplay al femminile

Nonostante sia uno dei Big Three del Liceo Yuei, spesso Tamaki Amajiki è bistratto dagli appassionati di My Hero Academia a causa del suo essere taciturno e ansioso. Tuttavia, questo straordinario cosplay ci ricorda la sua vera forza.

Nonostante My Hero Academia abbia una delle fanbase più vaste e fantasiose tra gli anime degli ultimi anni, trovare dei cosplay di Tamaki Amajiki è cosa piuttosto rara. Il giovane eroe, oltre che essere spesso sottovalutato a causa del suo carattere impacciato, è infatti uno dei più difficili da interpretare. Ma questo cosplay nega questa tendenza e ci ricorda che non deve essere mai sottovalutato.

Sul proprio profilo Instagram, l'utente @oextremeluntaics ha condiviso la sua interpretazione di Tamaki. Questo cosplay rivoluziona il look del membro dei Big Three del Liceo Yuei: Tamaki si libera del suo costume da eroe professionista per indossare abiti casual. Il suo abbigliamento si abbina perfettamente alla parrucca viola-blu e alle sue orecchie in stile elfo.



Vista la straordinaria realizzazione, il cosplay dell'artista è stato particolarmente apprezzato dai fan dell'opera di Kohei Horikoshi. E invece voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra con un commento! Nel frattempo, scopriamo cinque curiosità sul Quirk Asui di My Hero Academia. Un emozionante clip fan made rende tributo ai villain di My Hero Academia.