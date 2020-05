My Hero Academia 270: tanti eroi a rischio, chi sarà il primo a lasciarci secondo i fan?

Tra gli altri, la situazione è decisamente complessa anche per Endeavor , attualmente impegnato contro un High End per difendere l'eroina Mirko. L'eroe è riuscito a cauterizzare le ferite della compagna, ma la comparsa del Nomu ha complicato ulteriormente il salvataggio. Hawks, Eraserhead e President Mic poi sono ugualmente in difficoltà: i primi due sono impegnati in combattimento, mentre il terzo è pericolosamente vicino a Shigaraki.

Come potete vedere in calce i lettori hanno le idee ben chiare, visto che il nome più gettonato è indubbiamento quello del nuovo eroe X-Less . Nell'ultimo capitolo il pro hero ha coperto la ritirata di President Mic e tenuto d'occhio il corpo di Tomura Shigaraki, ma visto l'ormai imminente risveglio del villain è difficile immaginare uno scenario dove l'eroe riesca a mettersi in salvo.

MHA chapter 270 without any context: pic.twitter.com/yJTiTWRmac — 📖 READ SOLO LEVELING & CSM 📖(❌Team Black ❌) (@Namste9) May 7, 2020

X-Less turns around and sees Shigaraki staring at him like this in the next chapter #MyHeroAcademia #MHA pic.twitter.com/RlLeMWFODa — lester (@oruzkarm23) May 10, 2020

Next article: "My Hero Academia kills off it's newly introduced pro hero, X-Less" pic.twitter.com/8PS0Fe3aWY — 𝕄𝕚𝕤𝕥𝕪🌺 (@mistytheweeb) May 9, 2020

i have a feeling it’s gonna be mic. but for sure x-less bc he’s near shigaraki — chi (@miodriya) May 11, 2020