My Hero Academia, fuori dal Tartarus: vecchie conoscenze faranno visita alla Hero Society

Cala il buio assoluto sulla società degli eroi. La guerra è finita, ma nel secondo cour di My Hero Academia Stagione 6 gli eroi affrontano le dolorose conseguenze della sconfitta. La situazione è tuttavia destinata a peggiorare ulteriormente, con All For One già pronto ad affondare il colpo decisivo.

Il prezzo da pagare per la sconfitta è stato salatissimo per gli Heroes. Regna il caos in My Hero Academia e i protagonisti stanno ancora cercando di riprendersi dagli scontri. Deku è in coma, mentre Endeavor e molti altri sono ancora infermi. Contando anche i morti e gli eroi che hanno deciso di abbandonare la professione, la società degli eroi è allo scoperto da nuovi attacchi.

Uno stratega come All For One sa benissimo che questo è il momento proficuo per colpire e liberare il suo corpo principale dalla prigionia eterna a cui è stato sottoposto. Approfittando della situazione generale, del corpo di Tomura Shigaraki e degli instancabili Near High-End Nomu in My Hero Academia 6x15 assalta il Tartarus e altre, grandi prigioni in tutto il Giappone.

Con questa mossa All For One non ha solamente voluto liberare il suo corpo, ma anche far calare le tenebre sulla Hero Society e guadagnare del tempo in attesa che Shigaraki si riprenda dalle ferite subite. Liberando i criminali incarcerati ha sguinzagliato numerosi elementi pericolosi per le strade indifese. Villain come Muscular, Moonfish, Stain l'ammazza eroi e persino Overhaul sono nuovamente a piede libero. Prima della battaglia finale, gli eroi dovranno dunque occuparsi di infide minacce che in precedenza erano già state sconfitte.