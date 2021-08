My Hero Academia: Team Up Mission sta per arrivare in Italia con Star Comics

Dopo Vigilante: My Hero Academia - Illegals, arriva in Italia anche il secondo spin-off della celebre opera di Kohei Horikoshi! Parliamo di Team up Mission, progetto parallelo di My Hero Academia scritto e illustrato da Yoko Akiyama.

Sui propri profili social, Edizioni Star Comics ha informato i lettori che dal primo settembre My Hero Academia: Team Up Mission Volume 1 arriva nelle fumetterie, librerie e store online di tutta Italia. La collana Dragon dell’editore sta infatti per fare spazio allo spin-off del pluripremiato battle shonen firmato Kohei Horikoshi. In questa serie di volumetti, i lettori potranno conoscere meglio i personaggi della serie principale, oltre che perdersi in nuove, rocambolesche avventure.

Ma che cosa è il progetto “Team Up Mission”? Per contrastare l’incessante aumento di crimini, la Hero Society ha dato a Midoriya e compagni la possibilità di collaborare con i Pro Heroes. In questo modo, gli amati studenti della Classe 1-A del Liceo Yuei potranno accrescere le loro abilità, rafforzando al contempo la capacità di lavorare in squadra.

La prima missione del progetto Team Up Mission si rivela però un’insidia che nessuno avrebbe mai immaginato. Deku dovrà collaborare con Bakugo, il suo “nemico” naturale. Per questa improbabile coppia sembra quasi possibile portare a termine una missione fianco a fianco. Le giornate passate assieme diventano subito esplosive; Plus Ultra!

I volumi di My Hero Academia: Team Up Mission, all’incirca di 200 pagine, verranno venduti al prezzo standard di 4,50 euro. Seguirete questa nuova serie portata da Edizioni Star Comics? Vi lasciamo a uno splendido poster di Team Up Mission e al commento dell'autore di My Hero Academia.