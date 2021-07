My Hero Academia: Team Up Mission, Horikoshi mostra un poster inedito con Deku e Bakugo!

Il prossimo numero di Saikyo Jump, il bimestrale di Shueisha in cui sono inclusi alcuni spin-off tratti da serie di Weekly Shonen Jump e V Jump, avrà in allegato un simpatico poster di My Hero Academia: Team Up Mission, con protagonisti Deku, Bakugo e gli altri studenti della Classe 1-A.

Per chi non lo conoscesse, My Hero Academia: Team Up Mission è un manga spin-off scritto e disegnato da Yoko Akiyama, un'assistente di Kohei Horikoshi. Il fumetto racconta le avventure degli studenti della 1-A, che in ogni capitolo fanno coppia insieme ad alcuni Pro Heroes per combattere il crimine e salvare i cittadini. I capitoli vengono pubblicati a cadenza bimestrale, e finora sono stati distribuiti 2 Volumi.

Il nuovo poster visibile in calce sarà regalato a tutti i fan che acquisteranno la copia di agosto, e mostra l'intera Classe 1-A impegnata in un allenamento, con Bakugo che usa simpaticamente Midoriya per raggiungere una piattaforma superiore. Da buon fan dei comics americani, poi, Horikoshi non è riuscito a trattenersi dall'aggiungere una citazione a uno dei suoi supereroi preferiti, che potete notare dando un'occhiata alla posa di Sero.

E voi cosa ne dite? Vi piace il poster? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che il manga principale di My Hero Academia sta per mettere in scena una delle più grandi battaglie di sempre, e che il nuovo capitolo uscirà domenica 18 luglio alle ore 18:00 su MangaPlus.