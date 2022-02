My Hero Academia: Team Up Mission, l'oscurità segreta dell'Hero Odd-Eye

Mentre la serie originale è in procinto d'immergersi nella più grande battaglia di sempre, lo spin-off My Hero Academia: Team Up Mission continua con i suoi eventi paralleli. Nella nuova side story, l'autore Yoko Akiyama, che ha lavorato come assistente per Kohei Horikoshi, ci introduce un misterioso Pro Hero.

Team Up Mission è arrivato in Italia solo di recente con Star Comics, ma in Giappone questa miniserie si è già portata avanti. Nel quarto volume, Izuku Midoriya, Fumikage Tokoyami e Shihai Kuroiro della Classe 1-B formano una squadra alle redini di un eroe professionista mai visto prima, Odd-Eye. Questo personaggio fa il suo debutto al fianco dell'illustrazione di Horikoshi in cui Bakugo indossa il costume sbagliato.

Conosciuto con il nome di Edgelord Hero: Odd-Eye, possiede il Quirk Mind Reaper, ossia un'Unicità che gli permette di costringere le persone a svelare i loro segreti più profondi, imbarazzanti e intimi. Per far ciò, deve tuttavia toccare la vittima.

Odd-Eye porta i tre ragazzi all'interno del suo mondo teatrale che utilizza come nascondiglio. Qui, sfrutta la sua abilità per tirare fuori l'oscurità interiore da Deku e Kuroiro, ma non a Tokoyami, su cui pare non sortire effetto. Infine, scopriamo che l'Hero non possiede davvero alcuna capacità, e che sta solo recitando una parte melodrammatica.

Proprio come i due studenti, anche Odd-Eye pare essere affascinato dall'oscurità, e ciò si riflette nel suo costume da eroe, che è di colore scuro, e dalla sua personalità folle, teatrale e irriverente. Quando si libera dalla benda sull'occhio, cerca di liberare il suo "vero" potere, che a tutti gli effetti non fa nulla. Cosa ne pensate di questo personaggio? Vi piacerebbe rivederlo nel corso dell'Atto Finale dell'opera?