My Hero Academia: Team Up Mission, il nuovo nemico è Godzilla!

L'universo di My Hero Academia si è da poco nuovamente allargato. Dopo aver potuto assistere alle avventure di Vigilante - My Hero Academia Illegals, gli spin-off tornano a focalizzarsi sul gruppo di protagonisti con My Hero Academia: Team Up Mission. Da pochi giorni è stato pubblicato il primo capitolo del manga con un villain particolare.

La serie My Hero Academia: Team Up Mission ha da poco debuttato su Saikyo Jump e la nuova storia promette già scintille. Dopo aver rivelato al piccolo Tsuyoshi che All Might ha una forma scheletrica, Deku e gli altri devono affrontare un nuovo villain.

Il primo capitolo di My Hero Academia: Team Up Mission vede un villain rubare un pallone a Tsuyoshi. La classe 1-A della UA che lo incontra decide di aiutare il ragazzino, con Kyoka Jiro che utilizza il suo quirk con altoparlanti per individuare in zona i rumori più sospetti. Dopo aver indicato la via, Iida si lancia all'attacco del villain, per trovarlo però bloccato da un altro cattivo, stavolta enorme. Il nuovo avversario assomiglia a Godzilla ed è troppo potente, Iida da solo non riesce a fermarlo.

Mentre il piccolo Tsuyoshi si spaventa, Bakugo si lancia all'assalto, seguito poi da Todoroki e gli altri aspiranti eroi della classe. Alla fine, il villain con il potere da dinosauro viene battuto, e Tsuyoshi rimane affascinato dalla forza dei ragazzi. In futuro, in My Hero Academia: Team Up Mission tornerà anche Melissa di Two Heroes.