My Hero Academia: Team Up Mission reintrodurrà un personaggio conosciuto in Two Heroes

Le ultime informazioni su My Hero Academia: Team Up Mission ci hanno fatto intuire il percorso narrativo che intraprenderà il manga, e oggi veniamo a sapere che un volto conosciuto nel film Two Heroes sarà accolto nel cast di personaggi, stiamo parlando di Melissa.

Recentemente è andato online il primo capitolo dello spin off, e i traduttori si sono sbrigati a tradurre il tutto in inglese per tenere informata la community sul contenuto di questa nuova opera. Grazie ad una breve sinossi veniamo a sapere che Melissa Shield farà la sua ricomparsa affianco ai soliti noti della U.A.

Nel capitolo di debutto All Might assegna alla classe di Deku la loro prima missione: gli eroi dovranno organizzarsi in squadre sia con gli studenti appartenenti alla scuola sia insieme agli eroi professionisti. Deku riconosce subito il compagno che gli è stato assegnato, che è proprio Melissa. Una gradita sorpresa per il protagonista dal momento all'interno del film avevano stretto un buon rapporto d'amicizia.

L'eroina in questione, lo ricordiamo, è la figlia di David Shield - un precedente alleato di All Might che gli forniva gli strumenti e le armature per combattere il crimine. Melissa non ha un quirk, ma fa uso della sua intelligenza per aiutare al meglio gli eroi. Ciò significa che con tutta probabilità Deku otterrà nuovi accessori di battaglia per le sue missioni.

Il fatto che Melissa sia presente in questa storia ci fa ricavare un'altro importante dettaglio: le missioni sono ambientate dopo il lungometraggio Two Heroes e quindi in concomitanza con le vacanze estive, dove poi Bakugo verrà rapito e avverrà lo scontro tra All Might e All For One.

Tuttavia è più probabile che la vicenda si collochi subito dopo il recupero di Bakugo e la perdita dei poteri del simbolo della pace, quindi poco prima dell'arco di Overhaul. Sono solo supposizioni, ma appena il manga prenderà il via potremo capire se saranno confermate o meno.

