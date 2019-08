My Hero Academia: Team Up Mission, un segreto viene svelato

Da poco è stato ufficializzato l'arrivo del nuovo spin-off My Hero Academia: Team Up Mission, serie che sarà scritta da Yoko Akiyama e con uno stampo molto simile all'altro spin-off molto gradito dai fan, Vigilante - My Hero Academia Illegals. In questo nuovo troncone di storia cosa avranno di fronte il protagonista Midoriya e All Might?

Tutto ciò che seguirà nell'articolo tratterà gli eventi del primo capitolo dello spin-off My Hero Academia: Team Up Mission, pertanto se volete evitare spoiler non proseguite con la lettura dal prossimo paragrafo.

Le prime informazioni in arrivo su questa nuova storia ambientata nell'universo di Kohei Horikoshi svelano che stavolta i protagonisti avranno un ruolo più centrale rispetto a Vigilante - My Hero Academia Illegals. Il primo capitolo, di 19 pagine, introduce il personaggio di Tsuyoshi, un ragazzino minacciato da diversi bulli e che viene salvato da All Might nella sua forma muscolosa e da Deku. Tuttavia, prima che l'hero number one possa andarsene, la trasformazione perde effetto, rivelando così il suo segreto.

Midoriya conferma poi a Tsuyoshi la reale identità di All Might e l'esistenza di One for All anche con gli altri ragazzi della classe 1-A con cui il protagonista stava facendo pattuglia della zona. I ragazzi iniziano a interagire tra di loro, pensando a un modo con cui riprendersi il pallone di Tsuyoshi dai bulli, mentre Ashido stuzzica Uraraka chiedendole chi è la sua cotta. Intanto, Iida, nel cercare di riprendere la palla, viene coinvolto in uno scontro con un villain con un quirk che lo fa trasformare in una sorta di Godzilla.

Mettendo le proprie capacità al servizio comune, i ragazzi della UA sconfiggono il nemico, lasciando di stucco Tsuyoshi. Il prossimo capitolo di My Hero Academia: Team Up Mission mostrerà quali sono i gruppi che faranno le missioni della serie. In futuro, nello spin-off apparirà anche il personaggio di Two Heroes, Melissa.