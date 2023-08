My Hero Academia: Team-Up Missions, la trasformazione canonica di Mineta!

Una fanart di MHA aveva svelato la forma finale di Mineta, un restyling del personaggio interessante, ma non ufficiale. Nel nuovo capitolo di My Hero Academia: Team-Up Missions, però, la sua metamorfosi diventa canonica grazie al quirk di Camie: vediamola insieme!

Siamo abituati a vedere Minoru come un piccolo ragazzino non particolarmente attraente, tozzo, pervertito e codardo. Questa storia, però, sta per cambiare: il nostro eroe sta per trasformarsi in un vero e proprio latin lover.

Dopo aver ricevuto dei consigli su come aumentare la propria potenza e migliorare il proprio stile di combattimento, Camie decide di testare il suo quirk con i presenti, ovvero Deku, Kaminari e Mineta. La sua abilità, Glamour, consiste nel rilasciare un composto gassoso dalla bocca in grado di produrre illusioni visive e uditive. Con questo potere trasforma i tre in veri e propri rubacuori, donando loro un completo restyling. Ovviamente Momo e Mina non restano per nulla impressionate da questo glow-up, infrangendo tutti i sogni di Mineta. L'illusione creata dura poco, facendo tornare normale il nostro povero Grape-Juice.

E voi cosa ne pensate di questa breve trasformazione di Minoru in un rubacuori? Avrà mai la possibilità di trovare una tanto agognata ragazza? Fateci sapere la vostra nei commenti. Inoltre se seguite il manga non perdetevi i primi spoiler sul cpitolo 397 di My Hero Academia