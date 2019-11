My Hero Academia: ecco il teaser dell'atteso capitolo 249 del manga

L'autore Kohei Horikoshi è tornato ad avere periodi parecchio impegnati a causa della nuova stagione di My Hero Academia. Il mangaka infatti controlla spesso i lavori della produzione dell'anime e spesso partecipa ad alcuni dettagli, come fu fatto anche per le prime tre stagioni che gli portarono un grosso carico di lavoro.

Ciò ha comportato alcune pause nel corso degli ultimi mesi, tra cui quella occorsa nel numero di Weekly Shonen Jump 49 di questa settimana. My Hero Academia però sarà di nuovo presente tra pochi giorni col capitolo 249 che riprenderà dal punto esatto in cui ci aveva lasciati lo scorso appuntamento.

A farlo capire è la didascalia che conferma il ritorno di My Hero Academia su Weekly Shonen Jump, presente nell'anteprima del numero 50. La traduzione di Aitaikimochii, noto insider che si dedica molto al manga e anime di My Hero Academia, recita: "Mostrate tutta la vostra incredibile crescita durante il tirocinio! Deku e gli altri riusciranno a provare le loro abilità per superare quella di Endeavor?!"

Naturalmente sarà difficile che i giovani aspiranti eroi della Yuei possano ottenere in così breve tempo abilità che permettano di rivaleggiare con i professionisti, ma sicuramente questa fase permetterà ai protagonisti di fare un netto salto in avanti in vista delle guerre che dovranno essere combattute da lì a quattro mesi. E in questo frangente, il manga di Kohei Horikoshi potrebbe riservare anche altre sorprese di trama.