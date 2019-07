My Hero Academia, teaser per il Nendoroid di Tomura Shigaraki

Il principale villain di My Hero Academia, Tomura Shigaraki, presto avrà la sua action figure Nendoroid: un teaser è stato pubblicato su Twitter nel corso del pomeriggio da Good Smile Company, che gestisce la linea di prodotti lanciata nel 2006.

Tomura Shigaraki, il cui vero nome è Tenko Shimura, è il leader dell'Unione dei Villain e insieme ad All For One, rappresenta il principale antagonista di My Hero Academia. Pronto ad adempiere al suo unico scopo di uccidere All Might, così da poter annientare il simbolo della pace, ambisce a creare una nuova società che possano rispecchiare i suoi ideali di giustizia. La prima apparizione del villain, che ha una piccola cicatrice sull'occhio destro e un'altra sul lato sinistro della bocca, avviene durante la Saga dell'USJ, con Tomura che irrompe nel Liceo Yuei per tentare di uccidere All Might con le sue stesse mani. Con All for One che gli ha fatto da mentore, Tomura è anche il nipote del mentore di All Might, Nana Shimura.



I Nendoroid hanno delle dimensioni molto contenute e le loro riproduzioni si affidano esclusivamente ad anime e manga: seguendo un po' lo stile dei Funko Pop, i personaggi assumono la loro versione chibi o Super Deformed, con la testa grossa rispetto al resto del corpo. I più famosi della linea cono quelli di Death Note e Lucky Star. Di My Hero Academia sono già stati realizzati quelli di All Might e Tsuyu.