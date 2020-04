My Hero Academia: primo teaser trailer per la quinta stagione

Questa mattina, in Giappone, è terminata la distribuzione dell'ultima puntata di My Hero Academia 4 che ha adattato uno degli eventi più attesi dai lettori abituali del manga. Ad ogni modo, la fine dell'episodio non poteva non lasciarsi scappare una piacevole sorpresa per la quinta stagione dell'anime attualmente in produzione.

Esattamente al termine dell'episodio, dopo lo stacco pubblicitario, Studio Bones ha rivelato quello che tutti già sapevano ma che attendevano di sentire, My Hero Academia 5 si farà. L'annuncio, inoltre, è stato accompagnato da un breve teaser trailer, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che culmina nella prima locandina promozionale già mostrata in occasione dei leak di Weekly Shonen Jump.

Ci duole ricordarvi, purtroppo, che la quinta stagione è prevista nel 2021 stando ai rumors correnti, e dunque l'attesa potrebbe essere più lunga del previsto. A rendere meno dolorosa la pillola, ad ogni modo, ci pensa un 25° episodio di portata straordinaria, con un comparto tecnico di altissimo livello e con delle animazioni a dir poco eccezionali, vi basti pensare che tra i crediti figura il nome del talentuoso Yutaka Nakamura, animatore protagonista di alcune delle migliori scene dell'anime prodotte fino ad ora.

E voi, invece, cosa vi aspettate dalla quinta serie dell'anime? In attesa della nostra recensione completa di My Hero Academia 4, fateci sapere sapere con un commento qua sotto se avete apprezzato questa quarta stagione.