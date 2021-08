My Hero Academia, il teaser per il Volume 32: il 'nuovo' Deku e non solo

Da un paio di mesi a questa parte il manga di My Hero Academia è entrato in una fase di rivoluzione per la storia che si è arricchita di colpi di scena e momenti emozionanti. Kohei Horikoshi sembra aver preparato a lungo questo marco arco narrativo che traghetterà la trama verso la sua naturale conclusione.

Il capitolo 321 di My Hero Academia, seppur scontato per la risoluzione degli eventi, si può riassumere in una puntata davvero emozionante che è riuscita a far breccia nel cuore di Midoriya quanto in quello dei lettori. Il prossimo volume sarà incentrato infatti sul cambiamento di Deku e quello che è successo dopo l'incredibile battaglia tra Heroes e Villain.

Senza nemmeno dare il tempo a volume 31 di compiere il suo debutto, da oggi disponibile nelle fumetterie in Giappone, si inizia già a parlare del prossimo numero, il 32° tankobon di My Hero Academia. Il numero uscito oggi reca con sé alcune anticipazioni future, in particolar modo alcuni sketch in negativo realizzati dall'autore quali il nuovo costume di Deku, il nuovo design di Mei e tanti altri personaggi, alcuni dei quali misteriosi.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi per l'uscita del volume 32, prima di allora ecco le nostre anticipazioni sul capitolo 322 di My Hero Academia che uscirà in ritardo.