My Hero Academia, tutte le tecniche attuali di Deku: la lista completa

Il giovane e piagnucolone protagonista di My Hero Academia, appena quattordicenne quando incontrò All Might, è cambiato completamente. Kohei Horikoshi ha pian piano fatto crescere Izuku Midoriya donandogli una nuova consapevolezza. Ormai l'eroe può competere con i più forti di My Hero Academia senza grossi problemi.

Il merito va naturalmente al suo quirk principale, il One for All, ai quirk collaterali e alle mosse che scaturiscono da queste combinazioni. Vediamo così tutte le mosse di Deku apparse finora nel manga di My Hero Academia, raccogliendo quindi le informazioni fino al capitolo più attuale, il 326.

One for All: Full Cowl, ovvero l'utilizzo del potere del quirk suddiviso su tutto il corpo e non su una singola area.

One for All: Full Cowl, Shoot Style, quando Deku decide di utilizzare attacchi con le gambe invece che con i pugni.

Detroit Smash, un pugno ad alta potenza.

100% Detroit Smash : variante ad alta potenza della versione classica.

: variante ad alta potenza della versione classica. Delaware Smash, un impatto d'aria potente creato dallo schiocco delle dita di Deku.

Delaware Smash Air Force, un attacco che consente di dirigere un'onda d'aria verso un nemico. Utilizzabile grazie ai guanti preparati da Mei.

1000000% Delaware Detroit Smash : versione potenziata della versione classica.

: versione potenziata della versione classica. Saint Louis Smash Air Force, un calcio roteante in verticale che consente di sparare un'enorme onda d'aria compressa.

Shoot Style: Saint Louis Smash, Izuku colpisce con un calcio roteante il nemico dopo essere saltato in aria.

One for All 100% , quando Deku utilizza al massimo il quirk donatogli da All Might.

, quando Deku utilizza al massimo il quirk donatogli da All Might. Texas Smash, Izuku tira un pugno possente che riesce a creare un'onda d'aria ad alta pressione per scaraventare via oggetti e nemici.

Wyoming Smash: usando il 100% del suo potere, Deku colpisce con entrambe le braccia il nemico.

Manchester Smash, Deku salta in aria e usa la gamba a martello per colpire il proprio nemico.

Froppy Style, da attivare con la Black Whip. Dalla bocca, Deku tira fuori una frusta nera molto somigliante a una lingua.

Full Blast, da usare con il quirk Smokescreen. Permette di attivare il muro di fumo immediatamente e a massima potenza.

Pinpoint Focus, da usare con la Black Whip. Lancia dalle dita alcuni filamenti per aggredire un avversario.

Faux 100 Percent , da usare con il Fa Jin. Izuku sfrutta in parte il potere del One for All ma senza usarlo al massimo, combinandolo con l'energia raccolta dal quirk Fa Jin. Sfruttandoli entrambi può quindi arrivare a un output di potenza del 100% o anche più.

, da usare con il Fa Jin. Izuku sfrutta in parte il potere del One for All ma senza usarlo al massimo, combinandolo con l'energia raccolta dal quirk Fa Jin. Sfruttandoli entrambi può quindi arrivare a un output di potenza del 100% o anche più. Faux 100 Percent: Manchester Smash, ovvero il Manchester Smash ma unendo i due quirk One for All e Fa Jin.

Inevitabilmente col tempo vedremo altre tecniche in azione, in particolare quando si scoprirà la natura dell'ultimo quirk sconosciuto del protagonista di My Hero Academia.