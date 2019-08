My Hero Academia e Teen Titans si uniscono nel bellissimo disegno di un fan

Un fan di My Hero Academia, l'anime di Studio Bones tratto dall'opera di Kohei Horikoshi, ha deciso di omaggiare i protagonisti della sua serie preferita creando un bellissimo disegno che li vede con indosso i panni dei Teen Titans, i cinque famosi eroi adolescenti dell'Universo DC. L'artwork, condivisa su Reddit da Rvalt17, è visibile in calce.

Visto l'imminente debutto di My Hero Academia 4 questo tipo di fan art non sono certo una sorpresa, ma l'unione tra i personaggi DC e gli aspiranti eroi del Liceo U.A. fa una certa impressione soprattutto perchè veste Midoriya & Co. con i panni di alcuni eroi già affermati.

Come potete vedere nell'immagine, il rappresentante della 1-A Tenya Iida veste i panni di Cyborg, Ochaco Uraraka quelli di Starfire, Tsuyu Asui quelli di Beast Boy, Izuku Midoriya quelli di Robin e infine Toru Hagakure AKA Invisible Girl quelli di Raven.

Sia gli eroi di My Hero Academia che quelli di Teen Titans hanno ricevuto nell'ultimo anno un sacco di visibilità, grazie alle serie a loro dedicate. L'anime Boku no Hero ha recentemente riscosso un incredibile successo con la stagione 3 e sta registrando incassi da record con gli ultimi Volumi del manga. Teen Titans invece è approdato su Netflix con una nuova serie originale, oltre alla già nota Teen Titans GO!.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la fan art? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante!