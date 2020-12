My Hero Academia: a che temperatura bruciano le fiamme di Dabi?

Grande protagonista dell'attuale arco narrativo di My Hero Academia è Dabi, membro dell'Unione dei Villain che ha rivelato al mondo la verità sul suo passato e sulle malefatte dei Pro Heroes. Nel nuovo capitolo del manga abbiamo scoperto un interessante segreto sul suo Quirk.

Dopo aver distrutto la reputazione di Endeavor e Hawks, mettendo così in ginocchio la società degli eroi professionisti, Dabi è stato catturato dal Quirk di Best Jeanist, clamorosamente tornato in campo in My Hero Academia. Tuttavia, furioso per aver scoperto che l'eroe è ancora in vita, il figlio perduto di Endeavor ha sfoggiato tutta la sua potenza sciogliendo i cavi di fibra di carbonio che lo trattengono.

Come notato su Twitter da Caleb Cook, traduttore inglese della serie su Viz Media, i cavi che Best Jeanist utilizza per catturare Dabi e Gigantomachia sono fatti di fibra di carbonio, un materiale il cui punto di fusione è a 3600 gradi Celsius. Stando a questo dato, le fiamme generate dal Quirk del villain sembrerebbero addirittura più calde di quelle dell'eroe numero uno Endeavor, il quale in precedenza aveva orgogliosamente evidenziato quanto suo figlio fosse diventato forte. Dabi sarebbe potuto diventare un eroe in grado di coronare i sogni del padre? Scopriamo teorie e data di uscita di My Hero Academia 293.