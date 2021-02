My Hero Academia: il momento più tenero dell'infanzia di Hawks

I Pro Heroes di My Hero Academia erano visti dalla società come degli esseri perfetti, al di sopra dell'uomo comune, ma la violenta guerra contro il Fronte di liberazione del sovrannaturale ha dimostrato che anche gli eroi sono in grado di sbagliare o provare sentimenti. Questo dato di fatto riguarda particolarmente Endeavor e Hawks.

In cima alla classifica degli eroi, Enji Todoroki e Keigo Takami, questi i loro veri nomi, sono usciti dallo scontro con i villain con la reputazione completamente distrutta. Le rivelazioni di Dabi hanno convinto la popolazione che coloro che dovevano essere i protettori della società sono in realtà due esseri vili.

Ma se Endeavor deve ancora reagire a questa situazione liberandosi dalla pressione dei media, Hawks è già pronto per il suo prossimo ammirevole obiettivo e il suo toccante discorso ha colpito le persone di My Hero Academia.

Sebbene l'infanzia dell'eroe alato sia stata tremendamente difficile, c'è stato un singolo oggetto a mantenere viva in lui la speranza: un peluche di Endeavor, il suo eroe preferito, regalatole dalla madre in uno dei suoi pochissimi gesti di bontà.

Esattamente come il pupazzo ha mantenuto al caldo il suo cuore e gli ha donato luce, ora sta agli eroi stessi riconquistare la fiducia della popolazione. Ma il Fronte di liberazione del sovrannaturale è pronto a colpire ancora più violentemente della battaglia appena conclusa. Un artwork di My Hero Academia accentua la somiglianza tra Dabi e suo padre.