My Hero Academia, Tenko Shimura avrebbe potuto essere un eroe grande come All Might?

La decisione di salvare Tomura Shigaraki da parte di Midoriya si è rivelata l’occasione perfetta per approfondire il tragico passato del Villain, soprattutto per quanto riguarda la sua infanzia. Nel capitolo 418 di My Hero Academia, Horikoshi ha, infatti, inserito informazioni rilevanti sul piccolo Tenko Shimura e sul suo ipotetico futuro.

Da qui in avanti attenzione a spoiler sugli ultimi capitoli, disponibili su MangaPlus.

Il capitolo 418 riporta immediatamente i lettori nel subconscio di Shigaraki, dove Deku continua ad imporsi contro ogni evento tragico per cercare di cambiare la storia o, meglio, i ricordi, del Villain nella speranza di annichilire la sua parte violenta e distruttiva. Diventato anch’egli bambino, Midoriya si avvicina a Tenko, prendendogli le mani per aiutarlo a superare quel momento così confusionario e triste.

Il piccolo Tenko, però, subisce l’influenza del peso delle azioni del sé stesso adulto, che riconosce le proprie responsabilità in quanto leader di un gruppo di Villain. È toccante il modo in cui Shigaraki pensa ai propri compagni, ed evidenzia quanto in realtà sia umano e tenga ai rapporti personali. Sente di avere il dover di apparire come un esempio, un modello da seguire, come All Might per gli Heroes.

Tuttavia, la fiducia, la stima e il rispetto che i suoi compagni e sottoposti provano nei suoi confronti lo rendono solo in minima parte paragonabile al grande Simbolo di Pace. Se la sua infanzia non fosse stata così tragica, e segnata dalla distruzione della sua famiglia, Tenko forse avrebbe potuto diventare un grande Hero al fianco di Midoriya e degli altri.

In conclusione, ricordiamo che Horikoshi ha disegnato una tavola profondamente drammatica nel capitolo 419, e vi lasciamo alla sua incredibile collezione di figure e gadget di My Hero Academia.

One-Punch Man (Vol. 29) è uno dei più venduti oggi su