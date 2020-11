My Hero Academia: Tenya Iida ha sfiorato il lato oscuro?

Sebbene abbia fatto del suo meglio per essere all'altezza delle grandi responsabilità che pesano sulle sue spalle, Teniya Iida stava quasi per raggiungere il punto di non ritorno. Il velocissimo protagonista di My Hero Academia era sul punto di diventare un villain?

Teniya Iida è il rappresentante della Classe 1-A del Liceo Yuei e più di una volta ha dimostrato di essere un punto di riferimento per i suoi compagni. Tuttavia, nonostante la sua grande dedizione per lo studio e per l'etica del lavoro, ci sono lezioni che solamente l'esperienza e la vita possono insegnare.

Iida è uno degli studenti più ambiziosi dello Yuei e il suo obiettivo è diventare un eroe rispettato come Ingenium, suo fratello maggiore. Ma a causa delle grandi aspettative riposte in lui, il ragazzo è circondato da un alone di ansia, costretto a interpretare una parte più grande di lui. Inoltre, Iida è ormai quasi una figura comica e i suoi compagni sembrano non rispettarlo e ascoltarlo. Il velocissimo eroe avrebbe dunque bisogno di una nuova iniezione di fiducia.

La frustrazione di Iida si è rivelata durante l'arco narrativo di Stain, il famigerato assassino di eroi. Quando il villain colpì suo fratello, Iida si sentì costretto ad assumere l'identità di Ingenium, cercando vendetta a ogni costo, quasi come se stesse per passare al lato oscuro. Ma durante lo scontro, il giovane ragazzo è stato fortemente umiliato, accusato di non essere un vero eroe. Solamente grazie all'intervento di Deku e Todoroki, Iida è sopravvissuto, sia fisicamente che mentalmente.