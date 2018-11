My Hero Academia: Tenya Iida sfoggia una nuova mossa!

Nell’ultimo capitolo di My Hero Academia il rappresentante di classe della 1° A, Tenya Iida, ha dato sfoggia di una nuova mossa che ha stupito sia i personaggi coinvolti nelle tavole che i fan di Kohei Horikoshi, ovvero del mangaka della serie.

Iida, nel capitolo in questione, sta cooperando con la sua squadra per affrontare la Classe 1° B. Però, con la Classe 1° A che fatica a rimettersi in piedi, Iida decide che è ora di mettersi in mostra.

Durante il combattimento con MudMan, ovvero Juzo Honenuki, IIda decide di usare la sua nuova mossa: “New Style: Recipro Turbo”.

Più in basso, in calce alla notizia, potete trovare la parte della tavola in cui Iida sfoggia la sua tecnica. Per chi non volesse spoilerarsi (visivamente) la mossa, consigliamo, vivamente (nonostante questa sia una notizia SPOILER), di non guardarla.

Cosa ne pensate della nuova mosso di Iida? E, in generale, come vi è sembrato il capitolo 203? Avete letto la confessione di Endeavor?