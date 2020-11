My Hero Academia: una teoria su Endeavor sgomenta i fan

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia sono stati molto intensi, soprattutto per l'eroe numero uno, Endeavor, il quale ora si trova a dover pagare i conti col suo passato. In questo contesto nasce una nuova teoria che ha turbato diversi appassionati.

Prima dell'arco narrativo denominato Paranormal Liberation War, Deku, Bakugo e Shoto sono stati chiamati a diventare gli apprendisti di Endeavor e proprio in quest'occasione si è potuto approfondire il potente eroe manipolatore delle fiamme. Attualmente l'uomo però si trova a dover affrontare una situazione a dir poco pesante, il villain Dabi, nelle ultime pagine di My Hero Academia, ha infatti rivelato la propria vera identità: egli non è altro che Toya Todoroki, il figlio dell'ora numero uno creduto morto.

Durante gli ultimi eventi narrati, che prospettano una battaglia che vedrà il villain contro il padre ed il fratello, il nemico sembra affermare come il genitore abbia creato un agenzia composta da soli utilizzatori di poteri legati a fuoco e fiamme nella speranza di trovare il figlio perduto. L'utente Twitter Oceaniz96 riporta proprio le pagine del capitolo in questione facendo notare come nonostante le situazioni terribili che Endeavor abbia fatto passare alla propria famiglia, egli stesse continuando a cercare il proprio figlio.

Seppur ancora non si sappia chi vincerà la battaglia tra i branditori di fiamme, sicuramente Dabi, rivelando il suo passato, ha messo in seria difficoltà agli occhi del pubblico l'eroe intenzionato a diventare il nuovo simbolo della pace. Proprio su questo villain sono ora puntati tutti gli occhi dei fan come dimostra ad esempio questa epica illustrazione di My Hero Academia.

E voi cosa ne pensate di Endeavor? Scrivetecelo in un commento.