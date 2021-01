My Hero Academia: una teoria evidenzia la pericolosità dell'One For All per Deku

L'ultimo arco narrativo di My Hero Academia ha lasciato molte questioni in sospeso, ponendo anche le basi per i futuri sviluppi della serie. Visti i particolari eventi che hanno coinvolto Midoriya durante la Guerra, soprattutto in seguito allo scontro con Shigaraki, i fan si sono chiesti quali conseguenze potrebbe avere il One For All su Deku.

Durante la Guerra di Liberazione del Paranormale l'autore Kohei Horikoshi è stato capace nel donare molte informazioni criptiche ai lettori. Abbiamo infatti scoperto che a Shigaraki è stato in qualche modo impiantato il Quirk All For One. È stato lo stesso antagonista a definire, e rivelare, cosa rende unici il suo Quirk e il One For All.

"In un certo senso è come la memoria impressa negli organi e nelle cellule, ogni fattore Quirk contiene una coscienza, l'individualità del suo possessore, se preferisci...il mio fratellino che aveva il potere di garantire il suo Quirk ad altre persone, poteva anche unirsi direttamente agli altri Quirk." Ed è questo che rende il One For All potenzialmente pericoloso per Deku, nonostante in diverse occasioni abbiamo visto come i poteri dei precedenti possessore di tale Quirk siano riemersi in qualche modo e lo abbiano aiutato, ma

Il One For All riesce quindi a mantenere le coscienze dei suoi precedenti utilizzatori, ma a cosa potrebbe portare questo? Ad un ribaltamento e magari prendere momentaneamente il controllo di Midoriya? Nel capitolo 287, All For One riesce ad usare il corpo di Shigaraki per entrare in contatto con Deku e tentare così di riprendere il Quirk di suo fratello. Sorprendentemente però appare Nana Shimura, che difende Midoriya e gli consente di mantenere tale potere.

Secondo alcuni fan questo intervento potrebbe significare che le coscienze dei precedenti Hero utilizzatori dell'One For All avrebbero la possibilità di manifestarsi, o addirittura imporsi, sulle scelte e le azioni di Midoriya, altro elemento che rende il Quirk incredibilmente pericoloso per il protagonista. Cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che le dimissioni di un Hero potrebbero sconvolgere la società, e vi lasciamo a 5 Quirk che avrebbero meritato più spazio all'interno della serie.