My Hero Academia: All For One può essere ereditato solamente da un senza Quirk?

In attesa dell'uscita del nuovo capitolo di My Hero Academia, la community di appassionati sta alimentando una teoria nata diverso tempo fa. E se in realtà quel villain fosse nato senza Quirk?

Tra i fan di My Hero Academia circola da tempo una teoria secondo cui Tomura Shigaraki, alias Tenko Shimura, sia nato in realtà senza una sua Unicità. A dare vita a questa idea vi è il fatto che il Decay non si sia sviluppato in lui prima dei cinque anni, quando solitamente i Quirk si sviluppano all'età di quattro anni, e che sua madre non si sia mai preoccupata per il suo prurito persistente imputandolo a un capriccio o a una strana allergia.

La teoria è stata alimentata dal capitolo 235 della serie manga, in cui un uomo misterioso riporta a casa il piccolo Tenko fuggito di casa. Questa figura enigmatica, nascosta nell'ombra e con solo un vestito e un cappelo distinguibili, riappare durante il retroscena di Dabi. L'uomo pare essere in realtà All For One. Dunque, pare essere stato All For One a donare il Quirk: Decay a Shigaraki.

Visto il legame di parentela con Nana Shimura e con All Might, All For One avrebbe tenuto d'occhio Shigaraki sin dall'infanzia. Approfittando della particolare situazione a casa Shimura, esattamente come gli abbiamo visto fare con la famiglia Todoroki, il Simbolo della Paura ha fatto di Tenko una personalissima marionetta a cui affidare la sua volontà.

In questa teoria, bisogna considerare anche Izuku Midoriya. Deku ha potuto ricevere il One For All proprio perché nato senza Quirk. E se lo stesso ragionamento fosse valido anche per l'All For One? Probabilmente, viste le numerose Unicità nascoste al suo interno, solamente un nato senza Unicità poteva ereditare l'All For One.