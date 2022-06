My Hero Academia: una teoria vede All for One perire per una morte particolare

Finora, All for One non aveva mostrato debolezze. Il super cattivo di My Hero Academia, anche se fortemente debilitato dallo scontro con All Might avuto diversi anni prima dell'inizio effettivo della serie, è comunque un individuo estremamente pericoloso. Dalla sua ha un'astuzia e una perfidia senza pari, ma non soltanto quello.

All for One ha un quirk che prende il suo stesso nome e può manipolare le altre persone per costringerle a ricevere un quirk oppure per vederselo strappato via. In questo modo nel suo corpo racchiude diversi poteri: ciò lo rende il nemico più infido di My Hero Academia. Eppure negli ultimissimi capitoli c'è stato un cambio di scenario che ha reso questa situazione molto più ambigua.

Durante la battaglia a Gunga, i quirk hanno fermato il villain rendendo All for One debole a un attacco di Jiro e Hawks. Ciò ha dimostrato che i quirk sembrano avere una propria volontà e, pertanto, potrebbero segnare la fine del villain. Proprio da quest'ultimo capitolo di My Hero Academia alcuni fan hanno ideato una teoria secondo la quale saranno proprio i quirk conquistati a distruggere All for One.

Essendo tanti, potrebbero anche riuscire a soverchiare lo spirito del cattivo o comunque a indebolirlo, contribuendo quindi alla sua distruzione. Cosa ne pensate di questa possibilità?