My Hero Academia terminerà entro un anno, secondo i piani dell'autore

Che My Hero Academia si stia avviando verso le sue fasi finali non è certo una sorpresa, ma durante la notte italiana il fandom ha ricevuto un improvviso schiaffo in pieno volto. Se tutto va secondo i suoi piani, Kohei Horikoshi terminerà il manga entro la fine di dicembre 2022.

Durante il giorno 2 di Jump Festa 2022 si è svolto il My Hero Academia stage event, un panel in cui la community è stata fortemente scossa dalle parole dell'autore. Nei piani di Horikoshi, Boku no Hero Academia vedrà la sua fine entro un anno. Ciò vuol dire che, considerando l'uscita di un capitolo alla settimana ed eventuali brevi pause, alla battaglia finale mancano all'incirca meno di 50 capitoli. Probabilmente, il manga si chiuderà entro il capitolo 390. Ovviamente, potrebbe cambiare tutto quanto, e Kohei Horikoshi potrebbe decidere d'inserire qualche mini arco narrativo extra, al momento fuori dalla sua programmazione. In questo modo, l'opera potrebbe tagliare il traguardo dei 400 capitoli pubblicati.

Nel corso del panel che si è svolto alla manifestazione di Shueisha, l'autore ha anche condiviso una spettacolare illustrazione inedita, in cui Bakugo, Uraraka, Midoriya, Toga e Shigaraki si mettono in posa sorridenti. Da notare come il discepolo di All For One stringa il braccio di Deku pronto a rubargli il Quirk e ad attivare il suo Decay.

Oltre a questo sketch realizzato dall'autore, al Jump Festa 2022 sono stati mostrati dei meravigliosi artowork relativi all'opera e ai suoi due spin-off, Vigilante e Team Up Mission. E voi, siete sorpresi dalle parole di Horikoshi? Il manga di My Hero Academia ha appena raggiunto il record di 50 milioni di copie vendute. Vi lasciamo infine a un resoconto sugli spoiler pubblicati su My Hero Academia 338.