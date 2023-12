My Hero Academia terminerà con il War Arc? Potrebbe esserci un seguito!

Il manga di My Hero Academia sta proseguendo con il suo arco narrativo finale, il War Arc, che sta seguendo l'attesissima battaglia degli eroi contro i villain. Senza fare spoiler, è stato già annunciato che questo sarebbe stato l'ultima saga della serie, eppure una teoria dei fan confermerebbe che My Hero Academia non finirà molto presto.

Secondo questa teoria, il creatore di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, potrebbe decidere di mostrare il futuro dei ragazzi della 1-A, seguendo l'approccio di Naruto con il sequel Naruto: Shippuden.

Secondo queste speculazioni, il manga potrebbe proseguire dopo la sconfitta dei villain (o la loro vittoria?) e, con un salto temporale, mostrare come sarebbero gli studenti della classe 1-A al loro terzo anno di liceo, oppure da eroi professionisti. In questo caso, il titolo non sarebbe più "My Hero Academia" ma diventerebbe qualcosa di diverso.

Al momento, però, si tratta solo di teorie dei fan. L'autore Kohei Horikoshi ha inizialmente pianificato di concludere My Hero Academia nel 2023 ma, a causa dei suoi problemi di salute, la data di conclusione del manga è stata posticipata: a meno di altri intoppi, insomma, My Hero Academia terminerà nel 2024.



Più volte il creatore della saga ha rivelato di non volere che My Hero Academia si prolungasse come One Piece, ma di voler piuttosto concludere il suo manga quando la storia lo richiederà. In ogni caso, visto le sue precarie condizioni di salute, difficilmente Kohei Horikoshi riuscirebbe ad affrontare un'altra serie, ma nulla è da escludere.