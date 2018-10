My Hero Academia: il terrificante quirk di Mirio è stato rivelato!

Come sappiamo esistono individui davvero potenti all'interno dell'universo di My Hero Academia, come lo studente prodigio Mirio Togata, uno dei Big 3. L'ultima puntata della terza stagione ne ha dato dimostrazione, mostrando la sua fenomenale abilità nel rendersi immateriale, potere che gli consente di attraversare oggetti e attacchi nemici.

La presentazione dei Big 3, e cioè dei tre studenti migliori della U.A. High School, ha segnato l'epilogo della terza stagione dell'anime My Hero Academia e ha posto le basi per quelli che saranno i futuri archi narrativi. Punta di diamante del trio è la formidabile promessa rappresentata dall'eroe Mirio Togata, muscoloso e biondissimo studente che, nell'ultima puntata, ha dimostrato il potere del suo Quirk prendendosi gioco della classe A-1. Infatti, nonostante l'esilarante controindicazione che lo costringe a battersi nudo, la sua abilità consente a Mirio di rendersi immateriale, permettendogli sia di passare attraverso gli oggetti solidi che alle offensive nemiche. Inoltre, data l'impossibilità di due masse di materia di occupare lo stesso spazio fisico, Mirio utilizza la repulsione generata dalla sua compenetrazione con gli oggetti come propulsione per sferrare attacchi devastanti.

Ma non è tutto oro quello che luccica: mentre è intangibile, infatti, Mirio non può né vedere, né sentire, né respirare. Per questo lui stesso non definisce la sua abilità potente, dato che richiede un'enorme dose di esercizio e di abilità per essere tramutata in uno stile di combattimento efficacie come quello da lui perfezionato nel tempo. Il suo inizio nel mondo dei supereroi era stato difficile tanto quanto quello del nostro protagonista, proprio a causa di queste pericolosissime caratteristiche del suo potere.

Questo confronto, sotto molti aspetti soverchiante, dovrà però servire a Deku come monito del lavoro necessario per raggiungere la vetta, lavoro che ha trasformato persone come Mirio Togata e molti altri prima di lui nelle leggende di oggi.

My Hero Academia è anime tratto dal manga omonimo di Koheri Horikoshi, ed è arrivato alla sua terza stagione. La quarta è stata annunciata ufficialmente in questi giorni, mentre le prime stagioni sono state trasmesse in simulcast su VVVVID. Le puntate doppiate in italiano sono trasmesse da settembre 2018 su Italia 2.