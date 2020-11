My Hero Academia: la terza pellicola darà vita all'Alleanza Mondiale degli Eroi?

A grandissima sorpresa, una misteriosa immagine ha rivelato che il terzo film di My Hero Academia è in lavorazione. Stando a un'interessante teoria, i Tre Moschettieri indossano una particolare uniforme che potrebbe sconvolgere il mondo di My Hero Academia.

Il nuovo misteriosissimo film di My Hero Academia ha scatenato alcune interessanti teorie tra i fan. L'immagine teaser, divisa in tre parti, mostra Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki indossare una particolare uniforme che sfoggia l'emblema "WHA". Ma questa sigla cosa sta a significare?

Secondo le prime teorie, il logo "WHA" indicherebbe la "World Hero Alliance", un gruppo di eroi provenienti da tutto il mondo che seguirebbe la falsa riga degli Avengers o della Justice League. Dato che nei più recenti capitoli del manga la società giapponese dei Pro Heroes sta affrontando una grave crisi, la pellicola potrebbe essere ambientata al termine dell'attuale arco narrativo.



Dunque, per ristabilire la pace in Giappone potrebbero dover intervenire eroi professionisti da tutto il globo. A questo gruppo si unirebbero i tre migliori studenti del Liceo Yuei: i Tre Moschettieri, tre future promesse del mondo degli eroi. Cosa ne pensate di questo ipotetico scenario? Scopriamo quali conseguenze porterà il nuovo film sulla stagione 5 di My Hero Academia.