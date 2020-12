My Hero Academia: la terza pellicola potrebbe essere decisiva per il futuro della serie

Presentato attraverso una misteriosa serie di tre immagini che vanno a formare la frase "lui incontrerà i Tre Moschettieri", la terza pellicola di My Hero Academia potrebbe dare vita all'Alleanza Mondiale degli Eroi , misterioso gruppo che potrebbe rivoluzionare l'opera di Horikoshi. Chi saranno i protagonisti del terzo film di My Hero Academia?

L'ipotesi di una gruppo di eroi professionisti provenienti da tutto il globo proviene dalla stessa immagine di presentazione del film, in cui Midoriya, Todoroki e Bakugo indossano un costume con un emblema che recita la sigla "WHA", abbreviativo di World Hero Association.



Se ciò dovesse confermarsi vero, My Hero Academia potrebbe slegarsi dall'ambientazione giapponese e spingersi verso le più svariate location mondiali. La prima destinazione potrebbero essere gli Stati Uniti, nazione in cui All Might ha sviluppato il suo One For All. Tuttavia, gli Stati Uniti sono stati già esplorati dallo spin-off Vigilante - My Hero Academia Illegals rendendo ridondante l'ambientazione.



Quel che è certo è che questa terza pellicola si concentrerà su villain ed eroi professionisti a livello internazionale. Deku, Shoto e Bakugo avranno la possibilità di incontrare e addestrarsi con i migliori eroi che gli altri paesi possano offrire. Nel frattempo, è stata confermata parte dello staff del terzo film di My Hero Academia. I doppiatori dei Tre Moschettieri hanno commentato l'annuncio del terzo film di My Hero Academia.