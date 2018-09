My Hero Academia Terza Stagione: le ultime anticipazioni mostrano il nuovo villain

Le anticipazioni dell’episodio 62 di My Hero Academia mostrano come la serie animata, adattamento dell’omonimo manga di Horikoshi Kohei, si stia avvicinando sempre di più al nuovo arco narrativo, l’Internship Arc.

Infatti, oltre ad anticipare alcuni degli eroi che avranno in futuro un ruolo importante per lo sviluppo della trama, come Mirio Togata, le anticipazioni posano gli occhi anche sul villain principale del prossimo arco narrativo: Overhaul.

L’individuo, appartenente ad un gruppo Yakuza, possiede il quirk “overhaul”. Questo potere risulta essere particolarmente pericoloso, infatti gli permette di distruggere e ricostruire gli oggetti che tocca.

Come se non bastasse, Overhaul sembra interessato ad avere dei contatti con Tomura Shigaraki, il leader dell'Unione dei Villain.

Il prossimo arco narrativo, vi ricordiamo, vedrà anche gli studenti dell’U.A. collaborare, come tirocinanti, con i Pro Heroes.

Attualmente le tre stagioni dell’anime sono disponibili su VVVVID. Di seguito trovate una breve sinossi della terza stagione:

“Nella prima stagione abbiamo visto i loro poteri in attesa di sbocciare. Nella seconda li abbiamo visti maturare, lottare e imparare il significato dell'essere supereroi. E in questa terza serie? L'ultimo incontro con Stain ha cambiato la visione della gente nei confronti dei Villain. All Might continua a trasmettere segreti e ardore a Midoriya. Gli alunni della Yuei si preparano al campo estivo, dove allenare le Unicità in attesa di diventare Eroi anche sulla carta. Ma più di tutto, in questa terza stagione, ritroveremo il brivido di distruggere con uno SMASH poderoso tutti i limiti che la società ci impone. In due parole diamoci dentro: PLUS ULTRA!”

La prima stagione della serie animata ha esordito recentemente sulla rete Mediaset Italia 2. Avete visto i primi tre episodi? Come vi sembra il doppiaggio?

Vi ricordiamo, inoltre, che la prima stagione di My Hero Academia sarà in vendita a partire da questo novembre sia in formato DVD che in BLU-RAY.



Sotto travate un'immagine del nuovo villain: Overhaul.