My Hero Academia The Movie: Two Heroes avrà un adattamento manga

La notizia arriva direttamente dell'account Twitter ufficiale della pellicola: My Hero Academia The Movie: Two Heroes avrà presto un adattamento manga. Scopriamo insieme i dettagli diffusi fino ad ora su questo progetto molto atteso, in arrivo tra pochi mesi.

My Hero Academia è senza dubbio tra le rivelazioni in assoluto più sorprendenti degli ultimi anni (alcuni credono sia semplicemente la sorpresa migliore di questi anni), qualcosa che probabilmente nemmeno il suo autore, Kohei Horikoshi, si sarebbe mai aspettato mentre creava questo particolare mondo fatto di eroi e cattivi da fumetto americano.

Il franchise è cresciuto talmente tanto e in maniera così vertiginosa, che è stato inevitabile veder nascere tutta una serie di opere collaterali pronte a portare nuova linfa alla serie. Oltre allo spin-off Vigilante - My Hero Academia Illegals, il brand ha anche visto pubblicato quello che è il primo lungometraggio dedicato alla saga, dal titolo My Hero Academia The Movie: Two Heroes.



Proprio riguardo questa prima pellicola sono arrivate nelle ultime ore delle importanti novità, che faranno indubbiamente la felicità di ogni appassionato: secondo quello che è stato riportato dall'account Twitter ufficiale di My Hero Academia The Movie: Two Heroes, il film avrà presto il suo personale adattamento manga, pronto a riproporre la storia vista sul teleschermo anche in formato cartaceo.



Al momento non sono stati diffusi molti dettagli per quanto riguarda questa versione scritta della storia, ma sappiamo con certezza che arriverà a disposizione dei fan a partire dal prossimo 2 maggio, con, sempre stando alle dichiarazioni ufficiali, ulteriori informazioni che verranno svelate nel corso delle prossime settimane.



Ricordiamo che My Hero Academia The Movie: Two Heroes ha già fatto registrare imponenti cifre al botteghino, sia in quello casalingo che in quello internazionale, tornando a gran voce nelle sale a più riprese, persino con proiezioni che supportavano il 4D. In Italia la pellicola arriverà grazie al lavoro di Dynit nei giorni 23 e 24 marzo, con il primo trailer già a disposizione anche qui sulle pagine di Everyeye. Ecco, per chi fosse interessato, la sinossi ufficiale:



"Midoriya e All Might, insieme al resto della classe della U.A., ricevono degli inviti per partecipare all'I-Expo, una delle più importanti mostre dedicate ai supereroi, tra quirk e gadget innovativi. Durante la fiera, Deku stringerà amicizia con Melissa, una ragazza senza quirk proprio come lo era lui. All'improvviso, fanno la loro apparizione dei villain che mettono fuori gioco i sistemi di sicurezza dell'I-Expo, e c'è una sola persona che può salvare la situazione: All Might"