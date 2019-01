My Hero Academia The Movie: Two Heroes, col nuovo film arriva anche All Might Rising

My Hero Academia The Movie: Two Heroes è il primo lungometraggio dedicato alla saga di My Hero Academia, il manga che ha conquistato il Giappone e il mondo. Con il nuovo film, che vede in All Might uno dei suoi personaggi chiave, arriva anche una piacevole sorpresa sulle origini dell'eroe numero uno.

My Hero Academia The Movie: Two Heroes è stato distribuito nei cinema nipponici la scorsa estate, più precisamente il 5 luglio 2018. Ora, a mesi di distanza, è giunta l'ora di mettere le mani anche sull'edizione Home Video della pellicola, preparata in DVD e Bluray. Insieme al nuovo disco con le avventure di Izuku e compagni, però, arriva anche il cortometraggio All Might: Rising The Animation.

Il video inserito nell'edizione Home Video tratterà le origini di All Might e il momento in cui la sua carriera inizia a diventare nota a tutto il mondo. Basato sul fumetto "No.0 All Might: Rising", celebrativo proprio per l'uscita della pellicola, vedremo il momento in cui Nana Shimura, la maestra di All Might e precedente posseditrice del One for All, passa il testimone proprio a Toshinori Yagi, stella nascente dell'eroismo.

My Hero Academia The Movie: Two Heroes arriva in edizione Home Video il 13 febbraio, nell'attesa potete godervi il corto pubblicitario estratto proprio dall'OAV con protagonista All Might in alto alla notizia.