My Hero Academia The Movie: Two Heroes, prime informazioni sul doppiaggio italiano

Nell'ambito del Lucca Comics & Games 2018 Dynit ha annunciato l'arrivo della pellicola My Hero Academia The Movie: Two Heroes in Italia, e ha anche fornito le prime informazioni su quello che sarà il doppiaggio del lungometraggio in rapporto al lavoro fatto da Mediaset sulla serie animata.

Come già annunciato in precedenza sulle pagine di questa sezione, la conferenza stampa tenuta stamane da Dynit al Lucca Comic & Games 2018 ha portato una straordinaria novità per tutti i fan di My Hero Academia in Italia, e sappiamo che si tratta di una buona fetta degli appassionati dell'animazione giapponese. L'editore emiliano si appresta infatti a portare nella penisola il primo lungometraggio della serie, My Hero Academia The Movie: Two Heroes.

La pellicola dovrebbe arrivare nel marzo del prossimo anno, anche se ancora non si conosce una data precisa, ma Dynit ha comunque potuto fornire ai nostri corrispondenti delle interessanti informazioni sul lavoro di doppiaggio che verrà svolto per la pellicola. A quanto sembra l'azienda manterrà lo stesso cast che ha fornito le voci per l'adattamento della serie televisiva che va in onda sulle reti Mediaset, ma svolgerà un'opera di completa revisione delle traduzioni secondo i propri standard di fedeltà, cosa che non può che rappresentare un incentivo per chi fosse interessato all'iniziativa riguardante l'opera creata da Kōhei Horikoshi.

Siete contenti della decisione presa da Dynit per quanto riguarda le voci che daranno vita ai personaggi di My Hero Academia The Movie: Two Heroes? Andrete a vederlo nei cinema quando nel marzo 2019 farà il suo debutto in Italia? Fatecelo sapere nei commenti!