My Hero Academia The Movie: Two Heroes torna nei cinema del Giappone in 4D!

Lo strepitoso successo che il primo lungometraggio dedicato alla serie di Kohei Horikoshi sta continuando a riscuotere in patria ha spinto My Hero Academia The Movie: Two Heroes a tornare nelle sale giapponesi, stavolta in 4D. Il film non sembra aver intenzione di fermare la sua corsa.

Non c'è sicuramente bisogno di ulteriori conferme, ma se ci fosse qualcuno ancora scettico riguardo al successo che My Hero Academia ha conquistato, la serie di Kohei Horikoshi continua a dare prova della sua forza, soprattutto quando gioca in casa. Tramite il sito ufficiale del lungometraggio My Hero Academia The Movie: Two Heroes infatti, apprendiamo che la pellicola è pronta a tornare ancora nei cinema nipponici.

Si tratta però di una proiezione particolare, dato che sarà per la prima volta in 4D, un fatto che testimonia oltre ogni ragionevole dubbio il tasso di gradimento del tanto atteso primo film dedicato al franchise. La data in cui cominceranno le proiezioni che supporteranno le quattro dimensioni, è quella dell'11 gennaio 2019. Chissà che questo non aiuti a superare gli oltre cinquecento milioni di yen che il film ha guadagnato al botteghino nipponico dal 3 agosto scorso.

Per celebrare l'evento, il sito del lungometraggio ha condiviso anche un'illustrazione divertentissima che ci mostra il nostro protagonista Deku su di una poltrona cinematografica mentre fa l'esperienza di un film in 4D (che potete vedere in calce alla notizia). Come potete vedere dall'immagine riportata, sembra che per lui sia esattamente come riviverlo per davvero.

Che ne dite, vi piacerebbe vedere My Hero Academia The Movie: Two Heroes in 4D anche in Italia, nelle sale che lo supportano?

Ricordiamo che in occasione del Lucca Comics & Games 2018, Dynit ha annunciato che My Hero Academia The Movie: Two Heroes arriverà anche in Italia, forse nella finestra del marzo 2019. Riportiamo quindi la sinossi ufficiale del lungometraggio:

"Deku e All Might ricevono un invito all’I-Expo, la principale esposizione al mondo di Quirk e oggetti innovativi per eroi. Tra l’eccitazione, gli sponsor, le offerte e i professionisti, Deku incontra Melissa, una giovane ragazza priva di Quirk, proprio come era lui un tempo. All’improvviso il sistema di sicurezza dell’I-Expo viene hackerato dai villain e un sinistro piano viene messo in moto. Questa è una seria minaccia per la società degli eroi e solo un uomo può risolvere il problema, il simbolo della pace, All Might.”