My Hero Academia, The Promised Neverland, Haikyu: chi ha vinto la prima battaglia?

Weekly Shonen Jump ha tantissimi titoli che sono tra i più popolari del Giappone. Oltre al solito ONE PIECE, re incontrastato da anni, c'è anche Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che è esploso recentemente. Ma alle loro spalle ci sono tre titoli che continuano a darsi battaglia: My Hero Academia, The Promised Neverland e Haikyu.

Durante questo mese di marzo, in Giappone sono stati messi in vendita i nuovi tankobon di questi tre manga. My Hero Academia ha visto pubblicato il volume 26, The Promised Neverland il 18 e Haikyu!! il 42. Questi tre manga sono da tempo ai vertici della loro rivista come apprezzamento e vendite e, soprattutto in quest'ultimo campo, si affrontano ad armi pari.

La prima settimana di questo mese ha dato come vincitore My Hero Academia 26 che ha venduto ben 288 mila copie, seguito da Haikyu!! 42 con 267 mila copie e infine The Promised Neverland 18 con 265 mila copie. Tuttavia, i due compagni di Weekly Shonen Jump dovranno fare attenzione al terzo classificato dato che ha già dimostrato negli scorsi mesi di recuperare durante la seconda e terza settimana, come sembra già confermare la classifica giornaliera Shoseki Rankings. Negli scorsi mesi infatti The Promised Neverland non ha avuto problemi nel battere My Hero Academia.

Lontani dai posti di testa ma con cifre di tutto rispetto ci sono Jujutsu Kaisen 10, che ha venduto 145 mila copie, e Chainsaw Man 6, con 78 mila copie. Non pervenuto invece Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru che secondo alcune stime non avrebbe venduto più di 15 mila copie.