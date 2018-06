My Hero Academia: The Two Heroes, svelate le prime immagini del film!

Mostrate le prime immagini del film My Hero Academia: The Two Heroes, una storia del tutto inedita sia dal manga che dall'anime, che racconta alcuni dettagli sul passato di All Might e presenta un nuovo nemico e due nuovi membri appartenenti allo staff degli eroi.

Il nemico del primo lungometraggio animato di My Hero Academia, dal titolo Two More Heroes, sarà un personaggio originale non tratto dal manga.

Wolfram, questo il suo nome, è un personaggio originale realizzato appositamente per il film. Per la parte degli eroi invece, il lungometraggio introdurrà 2 nuovi membri per la fazione degli eroi: Devitt e Melissa. Devitt è un vecchio amico di All Might ed è uno scienziato che realizza attrezzature di supporto per le attività degli Heroes. Melissa invece è la figlia biologica dell'uomo di scienza ed è una ragazza senza Quirk, che segue le orme del padre.

Ricordiamo che il lungometraggio, rispetto al manga, si piazza dopo l'arco narrativo dell'esame finale e durante gli evento del campo scuola di addestramento estivo. Per quanto riguarda lo staff di produzione, il film è diretto da Kenji Nagasaki presso lo studio Bones, su sceneggiatura di Yosuke Kuroda, con il character design di Yoshihiko Umakoshi e le musiche di Yuuki Hayashi. Kohei Horikoshi supervisionerà il progetto.

In calce all'articolo potete trovare le immagini che ritraggono un All Might molto giovane e un Deku in una posa comica. Cosa ne pensate di questo film? Soddisferà le vostre aspettative?