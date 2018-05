My Hero Academia - The Two Heroes: nuovo poster e trama del film!

Studio Bones ha diffuso nuovi dettagli sul film di My Hero Academia, intitolato My Hero Academia - The Two Heroes. La prima pellicola del franchise di animazione ispirato al manga di Kohei Horikoshi ha infatti ricevuto un nuovo poster e la prima sinossi ufficiale.

Di seguito vi proponiamo la trama del film, che uscirà nelle sale cinematografiche giapponesi nel corso dell'estate 2018:

"All Might riceve un invito da un vecchio amico che partecipa alla premiere mondiale di un'importante conferenza scientifica, intitolata 'I Expo', che si tiene su un'isola oltreoceano chiamata I Island. Tuttavia, un misterioso nemico attacca l'expo e pianifica di scuotere l'organizzazione degli eroi. Riuscirà Deku a salvare tutti da questa crisi senza precedenti?"

In My Hero Academia - The Two Heroes, inoltre, avremo l'opportunità di ammirare un giovane All Might all'inizio della sua brillante carriera da supereroe, probabilmente durante dei flashback che mostreranno anche il coinvolgimento del suo vecchio amico, un personaggio inedito che sarà introdotto dal film e che si chiama Devitt. Faremo anche la conoscenza di Melissa, la figlia di Devitt: entrambi sono scienziati privi di Unicità che lavorano da anni su gadget utili per agevolare gli eroi.

My Hero Academia - The Two Heroes uscirà il 3 agosto nelle sale giapponesi.