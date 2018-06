My Hero Academia: The Two Heroes, il nuovo trailer mostra il giovane All Might in azione!

Studio Bones ha rilasciato un nuovo trailer per My Hero Academia: The Two Heroes, il primo film di animazione tratto dalla celebre serie anime ispirata al manga di Kohei Horikoshi. Nella nuova clip, finalmente, possiamo ammirare il giovane All Might in azione.

Nel trailer vediamo All Might da giovane saltare attraverso un esplosione per poi atterrare su una piattaforma: in questo frangente possiamo dare uno sguardo esaustivo al volto del grande eroe, che in giovane età era meno segnato dai propri lineamenti e dai muscoli, dandoci l'opportunità di guardare anche i suoi occhi.

Il film di My Hero Academia racconterà una trama inedita rispetto al manga di Kohei Horikoshi e all'anime di Studio Bones, collocandosi cronologicamente dopo gli esami in cui sono stati coinvolti gli studenti nel corso della seconda stagione dell'adattamento.

Ecco la sinossi:

"Le finali del torneo sono finite e la U.A. si sta preparando per il ritiro estivo: Deku e All Might ricevono l'invito di una certa persona per andare oltreoceano in una gigantesca città artificiale chiamata I-Island: un'isola, una specie di" Science Hollywood "che raccoglie le conoscenze degli scienziati di tutto il mondo, in cui si tiene una mostra intitolata I-Expo dedicata alla scienza e alla ricerca sugli oggetti per gli eroi. In tutto questo, Deku incontra una ragazza priva di Quirk di nome Melissa e ricorda inevitabilmente il suo passato: l'inafferrabile sistema di sicurezza che l'isola vanta è stato violato dai Villain, e tutte le persone sull'isola sono state prese come ostaggi! Viene messo in moto un piano che potrebbe scuotere la società degli eroi! L'uomo che possiede la chiave di tutto ciò è l'eroe numero uno e il Simbolo della Pace".

My Hero Academia: The Two Heroes uscirà il 3 agosto nelle sale cinematografiche giapponese.