My Hero Academia - The Two Heroes: la premiere avverrà all'Anime Expo

Il primo film di My Hero Academia, dal titolo The Two More Heroes, sarà trasmesso per la prima volta al celebre evento americano Anime Expo. Se vi capita di passare alla fiera, non fatevi scappare l'occasione di guardare questo lungometraggio.

Funimation e TOHO hanno annunciato che le due società si uniranno per portare la premiere di My Hero Academia: The Two Heroes all'Anime Expo 2018 questo luglio.

L'azienda ha acquisito i diritti sul nuovo lungometraggio e la sua prima mondiale sarà trasmessa sottotitolata giovedì 5 luglio alle 12.30 nella Main Event Hall B del Los Angeles Convention Center. Qualsiasi possessore del badge dell'Anime Expo può partecipare alla proiezione del film gratuitamente, ma i posti saranno limitati.

A seguire la proiezione del film ci sarà una giuria di celebrità piena di doppiatori della versione giapponese e inglese dello spettacolo. Oltre a presentare la prima a questo evento, è stato annunciato che la compagnia distribuirà il film negli Stati Uniti e in Canada questo autunno.



Di seguito vi proponiamo la sinossi del film:



"All Might riceve un invito da un vecchio amico che partecipa alla premiere mondiale di un'importante conferenza scientifica, intitolata 'I Expo', che si tiene su un'isola oltreoceano chiamata I Island. Tuttavia, un misterioso nemico attacca l'expo e pianifica di scuotere l'organizzazione degli eroi. Riuscirà Deku a salvare tutti da questa crisi senza precedenti?"

Sei entusiasta di vedere My Hero Academia: The Two Heroes nei cinema quest'anno? O sarai presente all'Anime Expo per dare un'occhiata alla premiere?