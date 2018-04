My Hero Academia - The Two Heroes: primo trailer del film, vediamo All Might giovane

I fan di My Hero Academia potranno godere, quest'anno, non soltanto della terza stagione dell'adattamento animato del manga di Kohei Horikoshi, ma anche del primo film della serie intitolato My Hero Academia: The Movie - The Two Heroes. Possiamo ammirare il trailer della pellicola, in cui compare All Might in tutto il suo splendore giovanile.

Il film di My Hero Academia sarà, dunque, una sorta di prequel che esplorerà il passato del leggendario All Might, diversi anni prima del suo incontro con Midoriya Izuku e prima che diventasse il più grande supereroe del pianeta. Conosceremo, quindi, la sua versione più giovane prima che ricevesse il One For All dal suo mentore, Nana Shimura, quando era ancora un normale essere umano privo di Quirk - esattamente come il protagonista della serie principale.

Probabilmente perché ancora privo del One For All, la versione giovane di All Might possiede caratteri più "dolci" rispetto a quella più matura, il cui tratto duro e spigoloso gli adombra persino alcune zone del volto come gli occhi. Nella comparsa del trailer, invece, possiamo ammirarlo con le sue fattezze più "colossali", ma senza che il One For All gli alteri l'espressione. Sembra strano, vero?

My Hero Academia: The Movie - The Two Heroes debutterà il 3 agosto 2018 nei cinema giapponesi. Ancora non sappiamo se il film raggiungerà il mercato italiano, né in che formato. Intanto, però, la terza stagione dell'anime di My Hero Academia debutta proprio oggi (7 aprile) in Giappone e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare su VVVVID.