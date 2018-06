My Hero Academia: The Two Heroes, rilasciato un character design per Wolfram

Un character design è stato rilasciato per il nuovo personaggio di My Hero Academia Wolfram, che apparirà nel prossimo film My Hero Academia: Futari no Hero (The Two Heroes) come villain principale. Il design del personaggio è stato fornito dal creatore originale della serie, Kohei Horikoshi. Il personaggio sarà doppiato da Rikiya Koyama.

Wolfram è un personaggio originale realizzato appositamente per il film, quindi mai apparso nel manga. Il cattivo di turno è il capo di una squadra di criminali che mira a rovesciare la società degli eroi. Koyama ha anche lasciato un commento con i suoi pensieri sul cast.

Il film, come sappiamo, introdurrà anche 2 elementi per la fazione degli Heroes: Devitt e Melissa. Devitt è un vecchio amico di All Might ed è uno scienziato che realizza attrezzature di supporto per le attività degli Heroes. Melissa invece è la figlia biologica dell'uomo di scienza ed è una ragazza senza Quirk, che segue le orme del padre. Ricordiamo che il lungometraggio, rispetto al manga, si piazza dopo l'arco narrativo dell'esame finale e durante gli evento del campo scuola di addestramento estivo.

Commento di Rikiya Koyama (voce di Wolfram)

My Hero Academia! Gli eroi che guardo! Gli eroi di tutti! Quando ho digitato solo "Boku no" nella barra di ricerca online, la compilazione automatica presenta già "Boku no Hero Academia"!. Interpreterò un grande personaggio in un'opera così famosa! Sìì!! Non vedo l'ora! Ciao hee hee!

Cosa ne pensate dei commenti del doppiatore? E il character design rilasciato vi soddisfa?