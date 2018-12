My Hero Academia: The 'Ultra' Stage, nuovo spettacolo teatrale ispirato al manga

Le novità legate al mondo di My Hero Academia non sembrano essere finite. Dopo la proiezione in anteprima del primo promo video da parte dello Studio BONES durante l'annuale convention di Tokyo dedicata agli anime e ai manga, e alla pubblicazione di un'incredibile poster, ora è il turno dello spettacolo teatrale.

Il quarto e il quinto numero 2019 della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha hanno infine rivelato i nomi degli attori e i rispettivi ruoli che ricopriranno nello spettacolo teatrale dal titolo My Hero Academia: The "Ultra" Stage, adattato dall'omonimo manga di Kōhei Horikoshi. Il cast include:

Shin Tamura - Izuku Midoriya

Ryōta Kobayashi - Bakugo Katsuki

Yume Takuchi - Ochako Uraraka

Hiroki Ino - Tenya Iida

Ryō Kitamura - Shoto Todoroki

Mao Noguchi - Tsuyu Asui

Naoki Tanaka - Eijiro Kirishima

Yūgo Satō - Denki Kaminari

Shinichi Hashimoto - Yuga Aoyama

Saaya Yamasaki - Momo Yaoyorozu

Nagato Akui - Minoru Mineta

Rin Matsubara - Fumikage Tokoyami

Marino Baba - Mei Hatsume

Daisuke Matsukawa - Hitoshi Shinso

Raita - Tomura Shigaraki

Yūsuke Seto - Eraserhead

Yūki Okamoto - Present Mic

Yūsuke Ueda - Endeavour

Tsuyoshi Hayashi - All Might (forma reale)

(forma reale) Hiroaki Iwanaga - All Might (nella forma muscolosa)

(nella forma muscolosa) Hayato Takehiro e Makoto Endō come personaggi vari

Non è tutto, perchè stamane l'account Twitter ufficiale dello spettacolo teatrale di My Hero Academia (@heroaca_stage), ha pubblicato in anteprima un video promo in cui vengono mostrati i principali personaggi e i costumi di scena. Secondo quanto riportato sotto il breve filmato, lo spettacolo si terrà al The Galaxy Theatre di Tokyo dal 12 al 21 aprile del prossimo anno, e successivamente al Sankei Hall Breeze di Osaka dal 26 al 29 aprile 2019.

A dirigere la rappresentazione teatrale ci sarà Tsuneyasu Motoyoshi, con l'aiuto di Hideyuki Nishimori, che si sta occupando di scrivere la sceneggiatura, di Shunsuke Wada per la parte musicale e di Umebō per tutto ciò che riguarda la coreografia.