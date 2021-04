My Hero Academia: gli All Time Low rivisitano la prima opening, il TikTok è virale

Da poco tornati alla ribalta con il singolo "Monsters", gli All Time Low potrebbero aver trovato un nuovo futuro. Una delle loro più iconiche canzoni è perfetta per sostituire quella della prima opening dell'anime di My Hero Academia.

Per chi non dovesse conoscerli, gli All Time Low sono una band che ha avuto grande influenza nella scena pop-rock statunitense. A quanto pare, il gruppo potrebbe avere un futuro inaspettato nel mondo degli anime, scopriamo perché!

In un video divenuto immediatamente virale sul web, e che potete vedere nel Tweet in calce all'articolo, un fan di My Hero Academia e degli All Time Low ha sostituito il brano della prima opening dell'anime con "Dear Maria, Count Me In". Il risultato è sorprendentemente eccezionale, tanto da essere stato approvato dalla stessa band, che ha ricondiviso la clip, e addirittura dal profilo ufficiale di My Hero Academia.

A primo impatto si potrebbe pensare che il video sia stato editato per far corrispondere il ritmo della canzone alle scene della opening, ma così non è. Semplicemente il brano si adatta perfettamente alla sigla di apertura. Secondo voi quale altra canzone "famosa" potrebbe reinventarsi come opening o ending di un anime?

Ecco le prime immagini dalla mostra d'arte di My Hero Academia, c'è una statua 1:1 di All Might! Un fiume d'azione negli episodi 6 e 7 di My Hero Academia 5.