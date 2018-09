My Hero Academia: titoli e sinossi dei primi tre episodi in onda domani su Italia 2

La messa in onda degli episodi in lingua italiana di My Hero Academia è ormai dietro l’angolo, ma a quanto pare l’emittente Mediaset Italia 2 ha deciso di non proporre le puntate da lunedì al venerdì, destinando invece un’intera serata all’animazione giapponese.

Stando a quanto riportato sulla guida ufficiale dell’emittente televisivo, subito dopo le repliche di Naruto Shippuden e Dragon Ball Z, ma prima dei nuovi episodi dedicati al ninja biondo più famoso della storia, domani sera potremo infatti visionare le prime tre puntate della prima stagione di My Hero Academia.

Di seguito ve ne proponiamo i titoli, le sinossi e gli orari di messa in onda.

My Hero Academia - Stagione 1, Episodio #1 - Le origini



Data: 17 settembre 2018, ore 21:15 - 21:45

17 settembre 2018, ore 21:15 - 21:45 Trama: "Izuku Midoriya, un ragazzo di terza media vittima di bullismo, è l'unico della sua generazione ad essere nato senza superpoteri (i quirck). In un mondo in cui il paranormale è "normale" e l'essere un eroe ormai una professione, Izuku è intenzionato ad entrare alla Yuuei, la scuola superiore per eroi."

My Hero Academia - Stagione 1, Episodio #2 - La qualificazione di un eroe



Data: 17 settembre 2018, ore 21:45 - 22:15

17 settembre 2018, ore 21:45 - 22:15 Trama: "Izuku Midoriya incontra All Might, il più grande eroe del mondo, e scopre che in realtà è un uomo magro e malaticcio, in grado di sfruttare il proprio potere per tre sole ore al giorno. Dopo aver rischiato la vita contro un Villain per salvare l'amico d'infanzia Katsuki Bakugo, All Might riprende possesso del suo spirito combattivo e rivela a Izuku le parole che avrebbe voluto sentirsi dire da tutta la vita: anche chi è nato senza unicità, come lui, può diventare un eroe."

My Hero Academia - Stagione 1, Episodio #3 - Muscoli ruggenti



Data: 17 settembre 2018, ore 22:15 - 22:45

17 settembre 2018, ore 22:15 - 22:45 Trama: "All Might decide di allenare Izuku perché ha visto in lui il suo successore."

Sempre secondo quanto riportato dalla guida TV ufficiale di Mediaset, i tre episodi verranno poi ritrasmessi in replica martedì 18 settembre, a partire dalle ore 22:45 circa. Approfitterete di questa occasione per rivedere - o per scoprire per la prima volta - l’acclamata serie di My Hero Academia?