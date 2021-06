My Hero Academia tocca quota 100 episodi, ecco il tributo della community

L'opera di Kohei Horikoshi ha regalato agli spettatori emozioni incommensurabili e incredibili colpi di scena, fondendo il mondo dei comics statunitensi a quello dei manga giapponesi. Ormai non c'è più alcun bisogno di ribadirlo, My Hero Academia è nell'olimpo dei migliori battle shonen di sempre.

Quest'affermazione non è frutto d'immaginazione o di un caso. A parlare sono i dati delle vendite del manga e lo share che sta facendo registrare la Stagione 5 dell'anime, che ha appena visto la conclusione del primo arco narrativo. Oltre all'ottima accoglienza del pubblico, la serie animata ha raggiunto anche un incredibile longevità: al momento conta ben 100 episodi in totale.

My Hero Academia 5x12, da poco arrivato su Crunchyroll, è infatti il centesimo episodio in totale dell'anime. Un traguardo che non tutti si aspettavano al momento della visione della prima puntata, quando Izuku Midoriya era ancora un "piagnucolone" senza Quirk. Da quel momento è stato un continuo crescendo, dalla battaglia tra All Might e All For One, fino a quella tra Deku e Overhaul. Ma l'opera di Horikoshi è ancora agli albori: il meglio verrà in futuro.

Nel frattempo, però, la community ha reso tributo a My Hero Academia e al traguardo raggiunto. "Uno dei migliori anime che abbia mai visto e uno di quelli che maggiormente meritano un rewatch. Spero che nei prossimi 5 anni arrivino altri 100 episodi", ha scritto un fan su Twitter.

Ricordiamo che l'anime di My Hero Academia ha fatto il suo debutto in Giappone nel 2016 e che, al momento, il manga è decisamente più in avanti con la narrazione, per cui c'è abbastanza materiale per almeno altre due stagioni. E voi state seguendo l'avventura di Deku e Bakugo? Ecco uno sketch di My Hero Academia.