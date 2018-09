My Hero Academia, Todoroki commette un grande errore nell'ultimo episodio

L'episodio 59 di My Hero Academia ha sicuramente dato alla serie un bello scossone. L'Esame per la licenza provvisoria di eroe ha messo a dura prova e testato le capacità di Midoriya e dei suoi compagni. Le cose sembravano andare bene durante la prima fase, tuttavia un errore compromette l'esercizio di salvataggio.

A causa della tensione e le provocazioni di Inasa Yoarashi, Todoroki commette, durante l'esame, un grave errore che, come eroe, potrebbe, nel tempo, causargli problemi.

L'attacco iniziale di Gang Orca diretto agli esaminandi, è stato un test per valutare al meglio il lavoro di squadra tra i vari candidati durante il salvataggio dei civili in pericolo e la "neutralizzazione" del responsabile di tale disastro. Todoroki, nonostante sia stato il primo a contrapporsi all'attacco di Gang Orca, si blocca nel momento in cui Inasa giunge sulla scena.

I due, ancora alimentati dalla rabbia dello scontro avuto nei giorni precedenti, non riescono a collaborare al meglio per fermare l'avanzare di Gang Orca. L'atteggiamento di Yoarashi nei confronti di Todoroki si è protratto, infatti, fino agli esami di ammissione, dove Todoroki finisce per trattare Yoarashi in maniera fredda e crudele. Questo li ha portati a commettere un grave errore.

Ogni attacco lanciato da Todoroki viene "spazzato via" e annullato da Inasa. Alla fine i due non riescono a lavorare in sintonia abbastanza a lungo da fermare il "nemico". Questo è l'evento che fa scatenare la lotta tra i due, in quanto entrambi vogliono prevalere sull'altro.

In tutto questo bisogna ringraziare Midoriya. Se non fosse stato per lui, Todoroki non sarebbe stato in grado di contrattaccare. La collaborazione e il lavoro di squadra sopraggiunge solo verso la fine dello scontro.

I risultati dell'esame devono essere ancora rivelati; tuttavia la decisione presa all'unanimità dagli esaminatori, che hanno avuto modo di osservare e valutare l'operato di Todoroki e Yoarashi, non fa pensare ad una valutazione positiva. L'errore commesso da Todoroki non è trascurabile.

Una cosa è certa: questi ultimi episodi di My Hero Academia sono riusciti a lasciare molti fan senza parole. Voi che ne pensate?