My Hero Academia: Todoroki e Dabi protagonisti della cover del volume 36

Le avventure di My Hero Academia proseguono da ormai tanti anni e, attualmente, il gioiellino di Kohei Horikoshi è uno dei capisaldi della rivista di punta di Shueisha, Weekly Shonen Jump, nonché uno dei manga più longevi in termini di serializzazione rispetto al palinsesto del magazine.

Il capitolo 366 si è concluso con l'evento più atteso, l'arrivo di Midoriya sul campo di battaglia per ribaltare l'esito dello scontro con Shigaraki che stava volgendo enormemente a suo vantaggio. Parallelamente a quello che sarà uno degli scontri più epici del manga, nel frattempo su un altro fronte Todoroki sta ancora facendo i conti con suo fratello, Dabi. Quest'ultimo sta facendo ricorso a tutte le proprie risorse per annientare il figlio dell'eroe n°1, anche a costo di ridurre drasticamente le sue possibilità di vita.

A tal proposito, Horikoshi ha voluto dedicare proprio ai due fratelli la copertina del volume 36 di My Hero Academia, la stessa che potete ammirare per la prima volta in calce alla notizia. Su uno sfondo di fuoco e ghiaccio, infatti, vediamo le due nemesi combattere con rabbia e disperazione.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultima copertina a colori realizzata per il manga, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.