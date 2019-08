My Hero Academia, Todoroki entra nel mondo Disney in un meme virale!

Di certo non manca la fantasia agli appassionati di My Hero Academia. Infatti, è proprio la community dietro il titolo di Kohei Horikoshi ad aver dato quella linfa vitale che ha permesso alla storia di diventare tra le più famose opere attualmente serializzate in Giappone.

La genialità spesso diventa follia, e questa volta non si tratta di una maglietta di Deku trasposta nella realtà, ma di una clip divenuta virale grazie alla profonda citazione che richiama. Infatti, il video in questione, che potete ammirare in calce a questa notizia, unisce il mondo Disney a quello di My Hero Academia, seppur indirettamente. In particolare, viene ripreso l'iconico momento in cui Deku, contro Todoroki, incoraggia l'avversario a utilizzare le fiamme, parte del suo potere che aveva sempre celato sino a quel momento per via di problemi familiari.

A cadere nel tranello del meme è la povera Minni, che nel video diventato virale trasforma l'originario getto d'acqua in un'esplosiva fiammata. La clip ha riscosso un incredibile successo, oltre 30 mila manifestazioni di apprezzamento e una grande quantità di commenti ironici degli appassionati, divertiti dall'originale reinterpretazione di uno dei momenti più alti dell'opera di Kohei Horikoshi.

Il franchise è da tempo soggetto a prese ironiche, proprio come la pubblicità muscolosa a tema My Hero Academia che è andata in onda in Giappone appena qualche giorno fa. E voi, invece, cosa ne pensate del simpatico video in questione?